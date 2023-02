Biden a Kiev: "Putin sta fallendo"

EMBED





(Agenzia Vista) Kiev, 20 febbraio 2023 "La conquista bellica di Putin sta fallendo. L'esercito russo ha perso metà del suo territorio una volta occupato. Giovani russi di talento stanno fuggendo a decine di migliaia, non volendo tornare in Russia in fuga dai militari. In fuga dalla stessa Russia perché non vedono futuro nel loro paese. L'economia russa è ora un ristagno, isolata, in difficoltà. Putin pensava che l'Ucraina fosse debole e che l'Occidente fosse diviso", le parole di Biden a Kiev. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev