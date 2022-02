Bianchi: "Lotta alla dispersione scolastica passa per l'orientamento"

(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2022 "La terza riforma riguarda l'orientamento, che non è semplicemente l'informativa dell'ultima estate, ma significa accompagnare i ragazzi in scelte di vita. La lotta alla dispersione passa per l'orientamento ", così il ministro Bianchi in audizione alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev