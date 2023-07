Besseghini (Arera): Temi energia divenuti centrali, ma consideriamo superata drammaticità

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 "I temi dell’energia hanno guadagnato una centralità dovuta, ma con una drammaticità che speriamo possa considerarsi superata. La fase dell’emergenza ci ha obbligato ad affrontare nuovamente alcuni aspetti che davamo per consolidati e su cui facevamo leva per imprimere una rilevante accelerazione al processo della transizione energetica.Il conto, salato, di questo cambio lo abbiamo pagato e lo stiamo pagando a livello nazionale ed europeo. Nel secondo semestre dello scorso anno abbiamo assistito a un picco di prezzi del gas mai registrato prima e a fronte dell’acuirsi della crisi l’Europa ha adottato una serie di interventi normativi urgenti.L’Autorità ha operato in questo contesto nell’affiancare le istituzioni nazionali nell’attuazione delle misure emergenziali, per garantirne la coerenza con le specificità del quadro regolatorio. Interventi che, seppure con l’aiuto di un clima mite, hanno contribuito a scongiurare una crisi di forniture gas e consentito lo sviluppo di un servizio di stoccaggi gas di ultima istanza finalizzato a raggiungere gli obiettivi di riempimento richiesti dall’Europa.", le parole del Presidente di Arera, Stefano Besseghini, alla relazione annuale dell'Autorità alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev