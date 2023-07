Besseghini (Arera): "Povertà energetica si può contrastare con bonus sociali elettrico e gas"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 “Aver parlato di clienti vulnerabili ci porta al tema della povertà energetica e delle modalità con cui contrastarla. I bonus sociali elettrico e gas per disagio economico costituiscono in Italia certamente gli strumenti che, per longevità, maggiore diffusione sul territorio nazionale e impatto sui nuclei familiari interessati, rappresentano la misura più significativa per contrastare, se non la povertà energetica, certamente il più marcato disagio economico-sociale sotto il profilo energetico nel nostro Paese. Per l’anno 2023 la soglia di accesso ai bonus energetici è pari a 15.000 euro per i nuclei familiari con meno di 4 figli fiscalmente a carico e a 30.000 euro per quelli con almeno 4 figli a carico. Infine, e non è un aspetto secondario, le agevolazioni energetiche per disagio economico sono divenute automatiche dal 1° gennaio 2021”, le parole del Presidente Arera, Stefano Besseghini, a margine della presentazione della Relazione Annuale Arera presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev