Besseghini (Arera): "Nonostante le sfide energetiche, Italia ed Europa hanno risposto bene"

(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2023 "Il 2023 è stato un anno che ha dimostrato la difficoltà di cambiare assetto del sistema energetico. Tutto sommato, come Paese e come Europa, abbiamo risposto in modo ragionevole, attivando le necessarie infrastrutture. Occorre continuare anche nel 2024 con questo percorso di cambiamento del nostro assetto energetico" lo ha detto Stefano Besseghini, presidente di Arera, a margine dell'Assemblea Annuale di Proxigas nella Lanterna di Fuksas a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev