Bertinelli (Coldiretti): In Russia si è diffusa contraffazione prodotti Made in Italy

EMBED





(Agenzia Vista) Parma, 30 marzo 2023 "Con la guerra in Ucraina e l’embargo agli scambi commerciali si è diffusa in Russia una fiorente produzione di imitazioni del Made in Italy", le parole di Nicola Bertinelli vice presidente di Coldiretti a margine dell’apertura del Cibus di Parma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev