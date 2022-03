Bertazzo (Atlantia): "Stanziato 1 milione di euro per l'assistenza dei profughi ucraini"

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2022 Atlantia ha stanziato un milione di euro da destinare al finanziamento di varie iniziative umanitarie affidate alla Comunità di Sant’Egidio e alla Caritas Italiana in sostegno dei profughi ucraini che verranno accolti nel nostro Paese. Tra le principali attività di sostegno sono previsti: servizi di accoglienza alle donne e ai bambini ucraini, fornitura di beni di prima necessità, assistenza sanitaria e psicologica, consulenza legale, asili nido. Lo ha annunciato la società in una nota a valle dell’investor day che oggi il Ceo di Atlantia, Carlo Bertazzo, ha aperto proprio riferendo un pensiero alla situazione in Ucraina Atlantia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev