Bersani: A destra si aggirano come avvoltoi sulla legge 194

(Agenzia Vista) Napoli, 20 settembre 2022 "Adesso girano come avvoltoi sulla 194. dicono, non dicono, dicono che vogliono difendere il diritto delle donne a non abortire, a me sembra ci sia un problema un po' diverso", le parole di Bersani a Portici (Napoli) per un incontro elettorale con Letta, Speranza e Franceschini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev