Bernardo Mattarella (Invitalia): Siamo infrastruttura e forza generatrice di sviluppo sostenibile

EMBED





(Agenzia Vista) Rimini, 21 agosto 2023 "Invitalia sostiene Imprese sostiene gli investimenti delle imprese soltanto nel 2022 ne abbiamo sostenute più di 100.000 e ne abbiamo fatte nascere quasi 5000 e abbiamo creato e salvaguardato quasi 35.000 posti di lavoro. Insieme a questo noi facciamo però un supporto alla pubblica amministrazione per gli investimenti pubblici, quindi riteniamo di avere un ruolo come infrastruttura e come forza generatrice di sviluppo sostenibile, coesione e inclusione", le parole di Bernardo Mattarellla, Ad di Invitalia, a margine della partecipazione al convegno "Accettare la sfida del cambiamento per crescere" al Meeting di Rimini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev