Berlusconi: "Voto diverso da precedenti, oggi possibilità di investire ingenti risorse"

(Agenzia Vista) Roma, 02 agosto 2022 "Queste elezioni non sono come le precedenti, il prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse. Quei soldi che io ho ottenuto in Europa per il nostro piano di ripresa e resilienza, per ricostruire la nostra econ dopo i danni causati dalla pandemia". Lo sostiene il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video elettorale sulle sue pagine social. Fb Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev