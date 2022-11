Berlusconi taglia il nastro alla nuova sede di Forza Italia a Milano

(Agenzia Vista) Milano, 19 novembre 2022 Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi arriva, accompagnato dalla compagna Marta Fascina, in Via Vincenzo Monti 92 a Milano per il taglio del nastro della nuova sede del suo partito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev