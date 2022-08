Berlusconi: "Soddisfatto delle liste presentate"

(Agenzia Vista) Roma, 25 agosto 2022 "Sono compiaciuto delle liste che abbiamo presentato. Ho voluto candidare con me nel Lazio le figure più rappresentative di Forza Italia". Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico con la sede del partito, per la presentazione dei candidati per le Politiche nel Lazio. Forza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev