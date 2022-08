Berlusconi: Serve decreto Governo contro caro bollette

(Agenzia Vista) Brindisi, 27 agosto 2022 "L'aumento dei prezzi non è destinato a risolversi nel breve tempo. Per affrontare questa situazione non servono le proposte di Calenda, ma un decreto del Governo per sterilizzare gli aumenti e con adeguati ristori e occorre un'iniziativa comune dell'Europa", le parole di Silvio Berlusconi nel corso del suo intervento telefonico alla festa di Affari italiani a Ceglie messapica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev