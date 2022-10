Berlusconi saluta giornalisti e curiosi fuori Palazzo Madama dopo la registrazione in Senato

(Agenzia Vista) Roma 12 ottobre 2022 Questa mattina il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi si è recato a Palazzo Madama per registrarsi come nuovo Senatore della Repubblica. Al Senato ad accoglierlo la senatrice Anna Maria Bernini, poi all’uscita saluti per i giornalisti ed alla piccola folla che lo chiamava. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev