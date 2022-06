Berlusconi: "Rimpiango che tentativi di avvicinare Russia all'Europa non siano stati portati avanti"

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2022 "Cosa intendiamo oggi per Occidente? Usa, Europa.. io rimpiango che i miei tentativi di avvicinare Russia a Europa non sono stati portati avanti per l'opposizione di alcuni Paesi", il messaggio inviato da Berlusconi al congresso del Ppe. / fb Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev