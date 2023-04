Berlusconi ricoverato, Barelli: Non sono un medico e non conosco dettagli, ma sta reagendo alle cure

(Agenzia Vista) Roma, 06 aprile 2023 "Mi ha chiamato anche con insistenza, perchè avevo un'altra telefonata in corso, e si è preoccupato dei lavori parlamentari, del sostegno al governo e a Giorgia Meloni. Delle sue condizioni di salute non mi ha detto nulla, ma la sua è stata la telefonata di una persona attenta, che non si è mai risparmiata nella sua attività di leader politico, di imprenditore, di uomo. Altrochè se era lucido. Mi risulta che stia reagendo alle cure in maniera significativa". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev