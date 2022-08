Berlusconi: "Realizzare subito rigassificatori, termovalorizzatori e ricerche su nucleare pulito"

(Agenzia Vista) Roma 22 agosto 2022 Mentre l'attenzione dei leader politici in questi giorni è tutta concentrata sulle liste e le candidature, sul nostro Paese si sta abbattendo una gravissima emergenza. Il costo dell'elettricità e del gas è cresciuto da 4 a 6 volte in un anno. Molte famiglie rischiano di dover fare una scelta drammatica: pagare le bollette o fare la spesa. Molte imprese rischiano di non farcela, di chiudere o ridurre il personale.Occorre occuparsene subito, con provvedimenti urgenti per sterilizzare gli aumenti e partendo immediatamente nella realizzazione dei rigassificatori, dei termovalorizzatori, delle energie rinnovabili ed anche con le ricerche sul nucleare pulito”. Lo ha dichiarato il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video pubblicato sui propri social / Facebook Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev