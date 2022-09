Berlusconi: "Portare pensioni di invalidità ad almeno 1000 euro"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 settembre 2022 "Uno dei temi sui quali più insisto in questa campagna elettorale è l'aumento delle pensioni d'invalidità, come di quelle per gli anziani, ad almeno 1000 euro mensili per 13 mensilità, una cifra anche troppo esigua, soprattutto nelle grandi città", le parole di Silvio Berlusconi in un video postato sui social. / Instagram Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev