Berlusconi: "Per futuro più giusto servono riforme della giustizia, burocrazia e fisco"

(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2022 "Noi pensiamo che le prossime elezioni del 25 settembre saranno davvero un appuntamento con la storia. Mi rivolgo in particolare a quei 23 milioni di italiani, che secondo i sondaggi non hanno intenzione di andare a votare. A loro, voglio dire che da loro dipende la possibilità di garantirci un futuro più giusto, più sicuro, più prospero e una completa e vera libertà. Per realizzare questi obiettivi, dobbiamo realizzare tre fondamentali riforme: la riforma della giustizia, la riforma della burocrazia, la riforma del sistema fiscale", le parole di Silvio Berlusconi in un video postato sui social per l'appuntamento "Pillole di programma" di Forza italia. / Instagram Silvio Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev