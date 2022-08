Berlusconi: "Non andare a votare è un comportamento autolesionista"

(Agenzia Vista) Roma, 29 agosto 2022 "Davvero non vi importa delle vostre pensioni e non vi importa di dover pagare tasse così alte? Siete contenti se siete lavoratori dipendenti che il vostro stipendio venga più che dimezzato dallo Stato o di essere richiamati dalla giustizia dopo un lungo processo? Non credo davvero che possiate essere contenti. Per questo andare a votare è un comportamento autolesionista. Noi di FI se avremo il vostro sostegno potremmo advvero mettere fine a tutte queste ingiustizie, votare è vostro interesse, non è solo un vostro diritto ma una vostra precisa convenienza e un dovere verso voi stessi, i vostri figli e il vostro paese. Non lasciate che altri votino per voi". Lo dice il leader di FI, Silvio Berlusconi, in un video sui social. Fb Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev