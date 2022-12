Berlusconi: "Nel 2023 l'Italia sarà protagonista in un'Ue che deve diventare più forte"

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2022 "L'Italia è un grande Paese, noi siamo un grande popolo e abbiamo tante volte dimostrato, soprattutto nei momenti più di difficili, di essere capaci di cose straordinarie. Il mio augurio è di un'Italia protagonista in un'Europa che dovrà diventare più forte con una politica estera e una politica di difesa comune finalmente, sull'esempio degli Stati Uniti. Un'Italia protagonista in un Occidente unito intorno ai nostri valori fondamentali". Lo dice il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un videomessaggio di auguri sui social. Fb Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev