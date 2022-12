Berlusconi: "Natale è la festa più bella dell'anno. Speriamo siano giorni meno angosciosi"

(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2022 "Natale è la festa più bella dell'anno. Lo avvertono i bambini, che sentono di respirare un'atmosfera davvero magica, ma il Natale è amato anche dagli adulti: da chi crede, perché è il giorno della natività del Signore, da chi non crede, perché davvero ci si sente tutti più buoni. I nostri figli e i nostri nipoti sono in vacanza dalla scuola, le famiglie si riuniscono e hanno la possibilità di trascorrere qualche bella giornata gioiosa e serena tutti insieme. Nonostante l'incubo della guerra che credevamo ormai remoto e che invece, dopo tanti anni e' tornato nel cuore dell'Europa, noi speriamo che queste Feste possano essere meno angosciose di quelle degli anni scorsi, quando gli italiani, come tutti gli altri popoli, convivevano con la paura del Covid", le parole di Berlusconi nel suo videomessaggio per gli auguri di Natale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev