Berlusconi: "Mi vergogno di un Paese che tratta detenuti in questo modo"

(Agenzia Vista) Roma, 03 settembre 2022 "Io mi vergogno di vivere in un Paese cha tratta degli esseri umani in questo modo, anche se sono esseri umani che hanno sbagliato. Mi vergogno davvero. E la mia cultura cristiana si ribella a questo stato di cose". Il grado di civiltà di un Paese -conclude Berlusconi- dipende anche dalla condizione delle sue carceri. Ed è nell'interesse di tutti che dal carcere escano cittadini riportati sulla strada dell'onestà e non criminali, carichi di risentimento e di odio verso lo Stato e verso gli italiani". Lo dice Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, nella "pillola" di programma che pubblica ogni giorno sui social network. Fb Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev