Berlusconi: "Mi hanno buttato fuori dalla politica italiana. Lavoro per una Europa forte e unita"

(Agenzia Vista) Milano, 12 giugno 2022 “Mi hanno buttato fuori dalla politica italiana per molti anni. Non sono entrato ancora veramente entrato nella politica italiana, mi sono fatto eleggere e ho avuto moltissimi voti al Parlamento europeo dove ho lavorato e lavoro negli interessi dell’Italia e dell’Europa. Perché l’Europa deve assolutamente trovare il modo, eliminando il voto all’unanimità nel Consiglio, di darsi una politica estera con una voce sola, e di fare un coordinamento tra le sue forze militari, per arrivare a duna forza armata unita”. Le parole di Silvio Berlusconi, giunto al seggio elettorale di Via Fratelli Ruffini, a Milano, per votare i referendum abrogativi sulla giustizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev