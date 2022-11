Berlusconi inaugura a Milano sede Forza Italia: "Ripartiamo per riconquistare l'Italia"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2022 “Da qui vogliamo ripartire per conquistare tutta l’Italia, per essere presenti in tutta Italia e avere sedi in tutti i comuni italiani perché desideriamo essere ancora assolutamente indispensabili al nostro Paese. Noi siamo importatori di quei valori che sono fondamentali in una democrazia: il valore della generosità, cristianità, il liberalismo, la concretezza, l’efficienza, la determinazione e soprattutto il rispetto degli altri e la libertà”, ha dichiarato Silvio Berlusconi a margine dell’inaugurazione della nuova sede di Forza Italia in Via Vincenzo Monti a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev