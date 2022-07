Berlusconi: “Giustizia non sia utilizzata come arma per eliminare avversario politico”

(Agenzia Vista) Roma 9 luglio 2022 “Vorrei un Paese nel quale un cittadino sotto processo sia veramente considerato innocente e trattato come tale fino ad una condanna definitiva sulla base di prove inconfutabile. Oggi invece il processo è già una condanna per l’imputato, la sua famiglia, i suoi amici. Vorrei un Paese dove la giustizia non sia utilizzata come arma per eliminare il suo avversario politico” . Lo ha dichiarato il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi / Silvio Berlusconi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev