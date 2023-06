Berlusconi: “Con Meloni Premier c’è leader politico di destra, democrazia italiana è compiuta”

(Agenzia Vista) Roma 17 dicembre 2022 “La vostra iniziativa ha un significato particolare questa volta, gli elettori italiani hanno affidato alla vostra e nostra leader Giorgia Meloni di guidare il Paese per i prossimi 5 anni. E’ una svolta storica non solo perché per la prima volta è una donna a ricoprire questo ruolo, ma perché alla guida del Paese c’è per la prima volta un leader politico espressione diretta della destra. Oggi la democrazia italiana è davvero una democrazia compiuta”. Lo ha dichiarato il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in un video messaggio nel corso della festa per il decennale dalla fondazione di Fratelli d’Italia che si è tenuta a Piazza del Popolo a Roma. / Youtube Fratelli d’Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev