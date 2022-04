Berlusconi al congresso di Verde è popolare: "Siete parte di quel centro essenziale per vincere"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 02 aprile 2022 "Siete parte di quel centro che è essenziale per vincere le elezioni e per avere un centrodestra di governo credibile in Europa e nel mondo. Un centro che non può essere neutrale fra destra e sinistra, che è alternativo alla sinistra e distinto dalla destra come lo sono i partiti del Ppe. Un centro che deve essere trainante per vincere, con i nostri alleati del centrodestra, le prossime elezioni politiche, quando si tornerà alla naturale dialettica fra due schieramenti". Così Silvio Berlusconi intervenendo telefonicamente al congresso di 'Verde è popolare' di Gianfranco Rotondi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev