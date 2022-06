Beppe Grillo esce dall'Hotel Forum a Roma per l'incontro con i 5S

(Agenzia Vista) Roma 27 giugno 2022 Dopo una lunga attesa all’Hotel Forum di Roma, nei pressi dei Fori Imperiali, Beppe Grillo esce per recarsi in zona Montecitorio per l’incontro con i membri del Movimento Cinque Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev