"Benvenuto a bordo", Samantha Cristorofetti saluta Mattarella in collegamento con stazione spaziale

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2022 "Di nuovo benvenuto a bordo!": così l'astronauta Samantha Cristoforetti ha salutato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel collegamento dal Quirinale alla Stazione Spaziale Internazionale, dove l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europa è alla sua seconda missione, 'Minerva'. Il Presidente Mattarella ha ringraziato Cristoforetti per avere con sé la bandiera italiana che le aveva consegnato in gennaio. "In questo periodo di grandi tensioni internazionali sulla Terra, di preoccupazioni e di allarme molto alto, la scienza nello spazio dimostra di essere più avanti, di essere immune dallo spirito che muove alla guerra e la speranza è che lo spazio rimanga anche in futuro immune dalle contrapposizioni e dalle competizioni fra potenze", ha detto il Presidente nel collegamento. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev