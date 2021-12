Bennett: "Iran sta smantellando democrazie, la comunità internazionale deve agire"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2021 "L’Iran sta esportando la sua tirannia e la sua ideologia oppressiva. Sta smantellando le democrazie e distruggendo vite. Sta alla comunità internazionale agire", così il primo ministro di Israele Bennett al Summit for Democracy. / The Summit for Democracy Interventions Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev