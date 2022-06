Bennett: Anche io farò 'Whatever it takes" per portare rapporti Italia e Israele ad altre vette

(Agenzia Vista) Israele, 14 giugno 2022 "Quasi 10 anni fa hai fatto il famoso discorso sul "Whatever it takes " e anche io voglio fare tutto il necessario per portare rapporti tra Italia e Israele a nuove vette", le parole del Primo Ministro di Israele Bennett nel corso della conferenza stampa con Draghi in Israele. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev