Bennett a Draghi: "Abbiamo raggiunto ruolo premier in modo insolito, guidiamo Governi mai visti"

EMBED





(Agenzia Vista) Israele, 14 giugno 2022 "Entrambi noi abbiamo raggiunto il ruolo di premier in maniera insolita e guidiamo governi insoliti che non si erano mai visti in Israele e in Italia", le parole del Primo Ministro Bennett nel corso della conferenza stampa con Draghi in Israele. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev