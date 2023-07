Bellucci: "Riflessione su riforma complessiva inserimento disabili al lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 "In linea generale è doveroso sottolineare che è necessario potenziare i servizi di collocamento. Una riforma da ampio spettro non potrà che abbracciare in maniera coordinata e sistematica tutti gli attori in causa". Lo ha detto la viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, rispondendo a un'interpellanza urgente nell'aula della Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev