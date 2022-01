Belloni al Colle, Renzi: "Capo servizi segreti non può diventare PdR. È anti-democratico"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio "In una democrazia che funziona il capo dei servizi segreti non diventa Capo dello Stato. Questo succede in paesi anti-democratici. La rispetto ed è una mia amica ma bisogna avere il coraggio di dire che la sua elezione sarebbe sbagliata" così il leader di Italia Viva Matteo Renzi fuori da Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev