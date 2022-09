Beatificazione Papa Luciani, migliaia i fedeli in Piazza San Pietro sotto la pioggia. Le immagini

(Agenzia Vista) Città del Vaticano 4 settembre 2022 In Piazza San Pietro si è svolta la cerimonia di beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, ovvero Papa Luciani. Durante la celebrazione è stato svelato sulla facciata della Basilica un enorme arazzo raffigurante l’effige del nuovo Beato alla presenza di Papa Francesco. Tanti i fedeli in Piazza San Pietro per assistere alla cerimonia sfidando anche la pioggia che è caduta sulla città. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev