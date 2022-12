Bce, Crosetto: ”Parole di Lagarde hanno scatenato reazione dei mercati è una constatazione”

EMBED





(Agenzia Vista) Roma 16 dicembre 2022 “Non è una polemica con la Lagarde, è una constatazione stiamo intervenendo sull’inflazione pesantissima in Ue, che deriva dal costo dell’energia. Era comprensibile un aumento dello 0,5 meno l’annuncio allo stesso tempo di un nuovo aumento previsto a breve di altro 0,5. Scatenata sui mercati una reazione forte Milano, Francoforte e poi Nasdaq. Restrizione sul sistema finanziario e bancario in momento di crisi economica rischia di abbattere l’economia. Appello all’Europa in un momento di crisi” Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto a margine dell’evento “Dieci anni di amore per l’Italia” organizzato da Fratelli d’Italia a Piazza del Popolo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev