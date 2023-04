Barelli (FI): "Il Presidente Berlusconi ha passato la notte in modo positivo e risponde alle cure"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2023 “Sappiamo che ha passato la notte in modo positivo e che risponde alle cure, queste sono le notizie. Lui conosce solo il presente, il futuro per lui. Non ci sono altri spazi”, le parole di Paolo Barelli, Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev