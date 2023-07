Barelli (FI): "Credo la Magistratura debba svolgere correttamente le proprie mansioni"

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2023 “Spero non ci sia alcuno scontro tra Magistratura e politica. Io credo invece che la Magistratura abbia delle responsabilità nello svolgere correttamente le proprie mansioni. Noi siamo garantisti. Quindi non vedo tutta questa problematica. Certamente siamo attenti al fatto che con un Governo politico non ci siano esasperazioni non dovute. Ritengo che non avverrà, ma se la preoccupazione espressa da qualche parte istituzionale fosse questa bisogna fare attenzione”, le parole di Paolo Barelli, Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev