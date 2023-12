Bardi (Basilicata): "Nel 2023 abbiamo realizzato quanto prospettato"

(Agenzia Vista) Basilicata, 23 dicembre 2023 "Questo che stiamo vivendo è il periodo dell'anno più prezioso, più significativo. Quando i ritmi di vita e di lavoro rallentano, ci troviamo nelle condizioni di poter fare considerazioni e valutazioni che non sempre riusciamo a realizzare nel resto dell'anno, presi dalla frenesia e dalle tante urgenze quotidiane. Se guardo agli ultimi 12 mesi che abbiamo vissuto insieme, due cose emergono con forza: le promesse mantenute e gli sforzi messi in atto per realizzare quanto, a inizio del mio mandato, vi avevo prospettato". Comincia così il messaggio di Natale del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi ai lucani. "Non ci credeva nessuno eppure lo abbiamo fatto. Ci hanno chiamato visionari, millantatori, utopisti ma nonostante questo siamo riusciti a concretizzare quanto ci eravamo prefissati. Con il bonus gas, che i media hanno ribattezzato 'gas gratis a tutti i lucani', abbiamo fatto quello che i lucani attendevano da 20 anni: dare le risorse della Basilicata ai residenti in Basilicata, ai lucani che qui vivono e lavorano. Lo abbiamo fatto con il gas, lo faremo con l'acqua. Da gennaio i lucani avranno un bonus nella bolletta dell'acqua. Grazie all'opera di risanamento finanziario di Acquedotto lucano e a una riduzione strutturale dei costi energetici, i lucani potranno avere un beneficio tangibile anche nella bolletta dell'acqua". Fonte video: Fb Vito Bardi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev