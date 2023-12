Barbera (Consulta): "Impossibile per maggioranza occupare Corte Costituzionale"

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 "Vari commentatori scrivono che ci sarà assalto all'indipendenza della Corte da parte della maggioranza. È un allarmismo di un costituzionalismo ansiogeno che non è in linea con le regole vigenti. Oggi non è possibile nessuna occupazione della Corte costituzionale". Lo ha detto il presidente della Consulta Augusto Barbera nella conferenza stampa. "Se questa maggioranza vuole eleggere il giudice deve mettersi d'accordo con altre forze politiche o presentare un candidato che abbia un successo personale tale da spingere tutte le forze politiche votarlo. La Corte non può occuparla nessuno", ha ribadito. Fonte video: Corte Costituzionale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev