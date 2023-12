Barbera (Consulta): "Costituenti lasciarono pagine aperte, II parte Costituzione modificabile"

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 "La prima parte della Costituzione appartiene a quei principi fondamentali che non possono essere modificati, semmai ritoccati, perché riguardano l'identità della Nazione. Per quanto riguarda la seconda parte, ho ricordato i tentativi senza successo dal 1983 in poi, può essere modificata. Ma sono scelte politiche che appartengono a potere politico". Così il presidente della Corte costituzionale Antonio Augusto Barbera che aggiunge: "la stessa Costituente volle lasciare aperte alcune pagine come la struttura del Parlamento, il bicameralismo, per due motivi: non vi era ancora accordo sulla struttura e ciascuno dei due grandi schieramenti temeva il 18 aprile dell'altro". Fonte video: Corte Costituzionale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev