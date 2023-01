Bandiere a mezz’asta a Montecitorio in segno di lutto per esequie solenni Papa Benedetto XVI

(Agenzia Vista) Roma 5 gennaio 2023 In occasione delle esequie solenni del Papa emerito, bandiere a mezz'asta a Palazzo Montecitorio in segno di lutto per la morte di Benedetto XVI. / Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev