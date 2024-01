Balneari, Ciriani: "Governo terrà conto indicazioni Mattarella anche su ambulanti"

(Agenzia Vista) Roma, 10 gennaio 2024 “È necessario trovare una soluzione che, anche in coerenza con il diritto dell'Ue, tenga conto delle peculiarità delle nostre coste e del sistema balneare. Come già chiarito dalla presidente del Consiglio, il Governo terrà conto delle indicazioni del presidente della Repubblica anche in merito alla questione delle concessioni per il commercio ambulante". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, durante il question time alla Camera. "Giova ricordare che il sistema balneare è complesso, eterogeneo e in costante evoluzione, composto per lo più da piccole aziende che costituiscono il motore vitale della nostra economia turistica", ha aggiunto Ciriani. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev