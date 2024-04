Balneari, Bergamini (FdI): "Abbiamo fatto una mappatura precisa, ora serve una norma"

(Agenzia Vista) Roma, 11 aprile 2024 "Chiediamo che venga recepito il dato sulla mappatura, mappatura che è stata delegittimata da chi evidentemente non conosce la materia. Noi abbiamo tenuto conto anche dei pontili e delle strutture aggiuntive che sono state realizzate nel corso degli anni sulle coste, se anche queste strutture offrono balneazione. Abbiamo fatto un lavoro molto serio per la mappatura, senza precedenti. Ora sarebbe necessario che per le concessioni essere i comuni evitassero di agire a macchia di leopardo così da non incorrere in ricorsi. Serve una norma" lo ha detto il Deborah Bergamini, deputata di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza insieme ai rappresentanti delle imprese balneari tenutasi alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev