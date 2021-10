Ballottaggi Roma, Salvini: "Fiducioso su vittoria"

(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2021 "Sicuramente in alcuni municipi vinceremo, sono fiducioso anche sulla possibile vittoria per il nervosismo altrui", così Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa per sostenere il candidato del centrodestra alle amministrative di Roma Michetti. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev