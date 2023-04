Baldino (M5S): No all'abolizione della protezione speciale per i migranti

(Agenzia Vista) Roma, 19 aprile 2023 "Non c'è destra, non c'è sinistra, ci sono, ci sono delle idee e ci sono delle proposte che servono al Paese. Noi crediamo che non servano nuovi inceneritori, non noi crediamo che non serva e sia dannoso abolire la protezione speciale che pure abbiamo introdotto noi. Noi crediamo che per questo Paese servano proposte concrete, non propaganda, non slogan", le parole di Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev