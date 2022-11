Balcani, Crosetto: "Italia vuol riprendere ruolo strategico"

EMBED





(Agenzia Vista) Serbia, 22 novembre 2022 Un incontro "storico e importante, una missione di due ministri per dimostrare l'importanza che per l'Italia" rappresenta la regione dei Balcani, dove "vuole riprendere un ruolo strategico fondamentale anche per normalizzare l'attuale situazione di tensione". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in conferenza stampa a Belgrado dopo i colloqui col ministro degli Esteri Tajani con il presidente serbo Vucic. " Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev