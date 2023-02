Balboni: "Andando in carcere il Pd apre voragine alla mafia". Caos in Aula, opposizione esce

(Agenzia Vista) Roma, 01 febbraio 2023 "Il Pd si è sentito offeso dalla domanda del collega Donzelli, una domanda retorica che non voleva dire che il Pd sta con la mafia. Ma non vi rendete conto che andando in carcere a trovare Cospito avete aperto una voragine alla mafia? Io sono d'accordo che si possa andare in carcere a visitare un detenuto, ma perchè dopo avete fatto una conferenza stampa criticando il 41 bis? Avete aperto una voragine". Così il Senatore Alberto Balboni. Subito si è scatenato il caos in aula, con alcuni membri di Pd, Avs e M5s che sono usciti dopo che il Presidente La Russa ha rivendicato la possibilità per tutti di intervenire al dibattito. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev