Balassone (Bankitalia): “Senza Reddito di cittadinanza 1 milione di poveri”

(Agenzia Vista) Roma 5 dicembre 2022 “La legge di bilancio prevede l’abolizione dal 2024 del reddito di cittadinanza. E’ prevista una riduzione delle spese di 0,7 miliardi per il prossimo anno e di 1 miliardo in ciascuno dei due anni successivi. Il reddito di cittadinanza è stata una tappa significativa nell’ammodernamento del nostro welfare, secondo i dati dell’Istat in assenza del Rdc nel 2020 sarebbero stati poveri assoluti 1 milione di individui”. Lo ha dichiarato Fabrizio Balassone, capo del servizio Struttura economica del Dipartimento Economia e Statistica della Banca d’Italia, nel corso dell’audio alla Camera sulla legge di bilancio 2023. / Camera Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev